Terme Belediyesi Kurtuluş Savaşı gazisinin mezarını yeniledi

Samsun'un Terme ilçesi Cumhuriyet Mezarlığı'nda bulunan Kurtuluş Savaşı gazisi Efrahim Tellioğlu'nun kabri, ailenin talebi üzerine Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın talimatıyla yenilendi.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalar neticesinde yenilenen Kurtuluş Savaşı gazisinin mezarını Terme Kaymakamı Murat Zadeleroğlu, Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Terme Belediye Başkan Yardımcısı Yasin Çakır, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Üzeyir Bahadır, Ak Parti İlçe Başkanı İbrahim Ar ve İlçe Müftüsü Recep Apaydın ziyaret etti. Belediye Başkanı Kılıç, “Şehitlerimiz ve gazilerimiz bizim en değerlilerimizdendir. Onlar için ne yapsak azdır. Şu anda aldığımız nefes, yediğimiz bir yudum ekmek ve içtiğimiz suyu onlara borçluyuz. Tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Yaşayan gazilerimize de uzun ömürler diliyorum" dedi.

Yenilenen mezar başında edilen duaların ardından Kaymakam Zadeleroğlu ve Başkan Kılıç, Gazi Tellioğlu'nun ailesine Kur'an-i Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.