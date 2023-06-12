Terme Belediyesi'nden öğrencilere sıfır atık ödülü

Terme Belediyesi'nin çevre duyarlılığını artırmak ve farkındalık oluşturmak adına düzenlediği 5-12 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu.

Terme Belediyesi ve Terme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri düzenlendi. Etkinlikler çerçevesinde çevreye duyarlı olan okullar ve öğrenciler, Belediye Başkanı Ali Kılıç tarafından ödüllendirildi.

Terme Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü koordinesinde ilçe genelinde sıfır atık konusunda toplum bilinci oluşturmak adına düzenlenen etkinliklere bir yenisi daha eklendi. Belediyenin Atık Getirme Merkezi'nde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen programa Fatih Anadolu Lisesi, Anafartalar Ortaokulu, Mukaddes Kul Özel Eğitim Uygulama Okulu, Kumcağız Ortaokulu ve Zübeyde Hanım Anaokulu'nun öğrenci ve öğretmenleri katıldı.

Sıfır Atık Projesi kapsamında öğrenciler tarafından tasarlanan materyallerini sergilendiği etkinlikte Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencilerinin hazırladığı geri dönüşüm sergisi renkli görüntülere sahne oldu. Minik öğrencilerin dönüştürülebilir atıklarla hazırladığı defile katılımcıların büyük beğenisini topladı. Dereceye giren öğrencilere ödülleri Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yıldız ve Jandarma Komutanı Eren Dede tarafından takdim edildi.

“En büyük miras temiz bir çevre”

Etkinlik hakkında bilgi veren Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşleri Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında etkinliklerimizi sürdürerek, gelecek kuşaklara örnek olmak, onlara çevre bilinci aşılamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye Çevre Haftası nedeniyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve okullarımızın katılımıyla güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Çocuklar bizim geleceğimiz. Onlara temiz bir dünya bırakmak istiyoruz. Onlar da kendi gelecekleri için sıfır atık projesini güzel mesajlar verdiler. Onlara en güzel mirasımız yaşanabilir bir dünya bırakmak. Çocuklarımızın bilincini arttırmak için çalışmalarımız devam edecek" dedi.