Terme Belediyesi'nden YKS mesaisi

Terme Belediyesi bugün gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) öğrencilerin ve velilerin heyecanına ortak oldu.

Bu yıl ilçede ilk kez yapılan sınavın gerçekleştirileceği okulların önünde; belediye ekipleri çeşitli ikramlarla, öğrencilerin ve velilerin yanında oldu. Öğrencilere sınav öncesinde ikramlarda bulunulurken, streslerinin de azaltılması sağlandı.

Belediye olarak her zaman öğrencilerin yanında olduklarını ifade eden Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, “ÖSYM tarafından yapılan YKS sınavı bu yıl ilk kez ilçemizde yapılıyor. Daha önce öğrencilerimizi Samsun'a ve diğer ilçelere taşıyorduk. Yıllardır sürdürdüğümüz girişimler sonucu artık sınav ilçemizde yapılıyor. Öğrencilerimiz yol çilesinden ve stresinden kurtuldu. Biz de her zaman olduğu gibi geleceğimizin teminatı gençlerimizin be ailelerin yanındayız. Ekiplerimiz okul önlerinde hazır. Öğrencilerimize ve onları bekleyen velilerimize ikramlarda bulunduk. Olası bir aksiliğe karşı zabıtamız, çözüm merkezimiz hazır bekledi. Eğitime her türlü desteği vermeye devam ediyoruz” dedi.