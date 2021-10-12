Terme Belediyesi'nin 2022 mali bütçesi 71 milyon TL

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Mali disiplin çerçevesinde tüm birimlerimizin hedeflerine göre 2022 yılı yatırım bütçemizi 71 milyon Türk Lirası belirledik. İlçemize hayırlı olsun” dedi.

Terme Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı 2'nci birleşimi Belediye Başkanı Ali Kılıç başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda meclis üyeleri 2022 yılı performans programı ve mali yılı bütçesini görüşerek, oy çokluğuyla kabul etti.

“Ayakları yere basan bir bütçe hazırladık”

2022 yılı performans programının hazırlık aşamasında hesap verilebilir bir anlayış ve sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini dile getiren Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Ayakları yere basan bir bütçe ve performans programı hazırladık. Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemizin öncelikli ihtiyaçlarını şekillendirip kimseyi mağdur etmemek için çalışıyoruz. 2022 Yılı Performans Programı'nın hazırlanmasında tüm birimlerimizin yatırım hedeflerini mali disiplin çerçevesinde en üst düzeyde belirledik. 5018 sayılı Kanun gereğince kamu kurumu kaynaklarının, ekonomik, etkin ve verimli şekilde elde edilmesine ve kullanılmasına önem veriyoruz. Mali disiplin çerçevesinde tüm birimlerimizin hedeflerine göre 2022 yılı yatırım bütçemizi 71 milyon Türk Lirası belirledik. İlçemize hayırlı olsun" dedi.

Görüşmelerin neticesinde 2022 performans programı ve 2022 mali bütçesi Terme Belediye Meclisi'nde, oy çokluğuyla kabul edildi.