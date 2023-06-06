Terme Çayı'nda korkutan görüntü

Samsun'un Terme ilçesinden geçen ve taşma noktasına gelen Terme Çayı, ilçeyi tehdit etmeye başladı.

Samsun'da son 24 saat içeresinde Salıpazarı ilçesine 207, Ayvacık ilçesine 180, Terme ilçesine ise metrekareye 136 kilo yağış düştü. Rekor yağış, Terme Çayı'nın taşmasına yol açtı. Şehir merkezinde bazı noktalarda taşmaya başlayan çay, kırsalda ise tarım arazilerini sular altında bıraktı.

Teyakkuza geçen Terme Belediyesi ekipleri bölgede can ve mal kaybının önüne geçmek için önlemler aldı. Şehir merkezinden bazı caddeler göle döndü, iş yerlerini su bastı. Irmak kenarında bulunan mahallelerde tehlikeli bölgelerde kolluk kuvvetleri tarafından önlem alındı, vatandaşlara uyarılar yapıldı.

Şehir merkezinde taşmasına ramak kalan Terme Çayı, görenleri tedirgin ediyor.