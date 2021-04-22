“Terme İle Kitap Oku Türkiyem Projesi"ne katılım katlanarak artıyor

“Terme İle Kitap Oku Türkiyem Projesi"nin 3. etabının tamamlanmasıyla dereceye giren öğrencilere kitap ve tablet hediyeleri verildi.

Terme Kaymakamlığı, Terme Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen “Terme İle Kitap Oku Türkiyem” isimli projenin kitlesi büyüyerek devam ediyor. Proje kapsamında gerçekleştirilen yarışma ve online söyleşilerde ödül kazananlar hediyelerini Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Özer Ersoy'un elinden aldı. 3. etabı tamamlanan proje Mayıs ayında sona erecek ve proje kapsamında toplamda onlarca tablet, binlerce kitap öğrencilere dağıtılmış olacak.

Katılım katlanarak artıyor

Türkiye'nin 81 il ve 973 ilçesindeki Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm okulları kapsayan projenin 3. etabını da başarıyla tamamladıklarını aktaran İlçe Milli Eğitim Müdürü Özer Ersoy, “Çocuklarımızın yarışmaya katılım miktarı her bir etap için katlanarak artıyor, bu da bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Bugün itibariyle 4. etabı başlatmış bulunmaktayız. Tüm Türkiye'ye buradan sesleniyoruz, çocuklarımızı okuma etkinliğimize, Terme'den başlayan bu dalgaya katılarak bu coşkuyu zenginleştirmelerini bekliyoruz. Bir ay sonra da Türkiye'nin dört bir yanından bu yarışmaya katılan öğrencileri ödüllendirmek için tekrar bir araya geleceğiz. Proje sürecinde Belediye Başkanımıza, sponsorlarımıza, kırtasiyelerimize desteklerinden ötürü teşekkürlerimiz sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Proje ile ilgili bütün bilgilere www.termeilekitapokutürkiyem.com adresinden ulaşılabileceğini ifade eden Ersoy, önceki etaplarda dereceye giren Türkiye'nin çeşitli noktalarındaki öğrencilere hediyelerin ulaştığını belirtti.

"Çocukları kitap okumaya teşvik ediyoruz"

Geleceğin teminatı olan çocukları, gelecek yolunda ödüllendirmenin kendileri için de çok büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu dile getiren Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Yarışmamız sonucunda dereceye giren, hak kazanan öğrencilerimize hediyelerini takdim ettik. Öğrencilerimize muvaffakiyetler diliyoruz. Onların gözlerindeki parıltıyı görünce bizler çok mutlu olduk. Bu projeyi oluşturan Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Terme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Bizlerde bu projeye destek vermekten onur duyuyoruz. Terme İle Kitap Oku Türkiyem Projesi'nin 4. etabı da başladı. Çocuklarımızı bu kampanyaya dahil olmaya, kitap okumaya tekrar teşvik ediyoruz” diye konuştu.

Pandeminin, çocukların eğitimini sekteye uğratmaması için tüm imkânlarını seferber ettiklerini dile getiren Başkan Ali Kılıç, “Pandeminin en kısa zamanda sonlanmasını, her şeyin normale dönmesini ve okullarımızın çocuk sesleriyle şenlenmesini temenni ediyor, tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.

Ödül töreninde protokol üyeleri ve ailesiyle beraber hatıra fotoğrafı çektiren öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okundu.