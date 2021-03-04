Terme meclisinden Kasapoğlu'na vefa

Geçen ocak ayında vefat eden 'Termeli Büyük Âlim Mehmet Niyazi Kasapoğlu'nun ismi, Terme Belediyesi'nin Çay Mahallesi'nde hizmete açacağı yeni köprüye verildi.

Terme Belediye Meclisi'nin mart ayı olağan toplantısı Belediye Başkanı Ali Kılıç başkanlığında gerçekleştirildi. 8 gündem maddesinin görüşüldüğü meclis toplantısında geçen ocak ayında vefat eden Terme'nin sevilen isimlerinden Türkiye genelinde binlerce hafız yetiştiren Büyük Kur'an Âlimi Mehmet Niyazi Kasapoğlu'nun isminin ilçede yeni yapılan köprüye verilmesi kararlaştırıldı.

Oy birliği ile karar alındı

Oy birliği ile alınan kararın ardından tüm meclis üyelerine teşekkür ederek, açıklama yapan Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Terme'mizin ve ülkemizin önemli alimleri arasında yer alan ömrünü Kur'an'a adamış, benim de aralarında olduğum binlerce hafız yetiştirmiş kıymetli hocamız Sayın Mehmet Niyazi Kasapoğlu'nun adını yeni köprümüze vererek ölümsüzleştirdik. Yeni köprümüz için sosyal medya üzerinden yaptığımız isim arayışı sırasında ve kamuoyunda hocamızın ismi öne çıkmıştı. Biz de arkadaşlarımızla istişare ederek, ilçemizin bu değerli ismini ölümsüzleştirelim istedik. Sağ olsun muhalefet üyeleri de bu fikrimize itiraz etmeden destek verdi. Ne kadar isabetli bir karar olduğunu bir kez daha gördük" dedi.

Meclis toplantısı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.