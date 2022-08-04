Terme Park Yaşam Alanı ve Sosyal Tesisleri ilçeye prestij katacak

Terme Park Yaşam Alanı ve Sosyal Tesisleri'nde incelemelerde bulun Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "İlçemize prestij katacak projelerin çalışmaları devam ediyor" dedi.

Terme'ye yeni bir sosyal tesis ve yaşam alanı kazandırmak için çalışmalarını sürdüren Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları devam eden Terme Park Yaşam Alanı ve Sosyal Tesisleri'nde incelemelerde bulundu.

"Terme'mizi güzel bir tesise kavuşturacağız"

Terme'ye prestij katacak projenin çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Başkan Kılıç, "Termemize yeni bir yaşam alanı ve sosyal tesis kazandırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Terme Belediyesi olarak, meslek yüksekokulu, gençlik merkezi ve yarı olimpik yüzme havuzumuzu da içine alan bölgede yeni bir yaşam alanı inşa ediyoruz. Ekiplerimiz daha önceden dolgu çalışması yapılan 10 dönümlük alanda geçiş güzergâhları ve kanal temizliği çalışmalarını tamamlamıştı. Şimdi de yürüyüş yolu, bisiklet yolu, yaya köprüleri ve piknik alanları için çalışmalarını sürdürüyor. Pide evi için ise temel atıldı. Söz konusu alanda spor, oyun, kültür ve peyzaj alanlarının bulunduğu ilçemize yakışacak bir yaşam alanı ve pide evi kazandıracağız. Terme'mizi güzel bir tesise kavuşturacağız" diye konuştu.

"Her yönüyle yaşam alanı"

Terme Park projesinin sadece bir sosyal tesis değil aynı zamanda her yönüyle bir yaşam alanı olarak tasarlandığına dikkat çeken Başkan Kılıç, "Günde yaklaşık 18 bin aracın kullandığı Samsun-Ordu karayolu üzerinde bulunan projemizin birkaç ayağı olacak. Pide evimiz ve yaşam alanımız tamamlandıktan sonra spor alanları ve kültür alanlarını içinde barındıracak 2'nci etap çalışmalarımız başlayacak. Önümüzdeki yaz bu alanı inşallah hizmete açacağız. İlçemize şimdiden hayırlı olsun" şeklinde konuştu.