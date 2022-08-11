Terme Pide Evi'nin temeli atıldı

Samsun Terme Belediyesi tarafından ilçeye nefes aldırmak için planlanan Terme Park Yaşam Alanı ve Sosyal Tesisleri içinde yer alan 'Pide Evi'nin temeli törenle atıldı.

Terme'nin en önemli eksikleri arasında yer alan yaşam alanı ve sosyal tesis sorunu çözmek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, bugün düzenlenen törenle ilçenin en önemli markalarından biri olan Terme pidesinin tanıtımının yapılacağı Pide Evi'nin temelini attı.

Terme güzel bir tesise kavuşacak

Terme'ye nefes aldıracak bir projenin çalışmalarına devam ettiğini ifade eden Başkan Kılıç, "Terme'mize yeni bir yaşam alanı ve sosyal tesis kazandırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Bugün Yaşam alanımızın içinde yer alan pide evimizin temelini attık. Önümüzdeki baharda yaşam alanımız ile birlikte Pide Evimizin faaliyete geçmesini planlıyoruz. Pide Evimizi belediyemize külfet olmadan Yap-İşlet-Devret modeli ile Termeli hemşehrilerimiz Hikmet Keskin ve Tuncay Günalp beyefendiler üstlendiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Biz de Terme Belediyesi olarak, meslek yüksekokulu, gençlik merkezi ve yarı olimpik yüzme havuzumuzu da içine alan bölgede yeni bir yaşam alanı inşa çalışmalarını sürdürüyoruz. Ekiplerimiz yürüyüş yolu, bisiklet yolu, yaya köprüleri ve piknik alanları için çalışmalarını sürdürüyor. Söz konusu alanda spor, oyun, kültür ve peyzaj alanlarının bulunduğu ilçemize yakışacak bir yaşam alanı ve pide evi kazandıracağız. Termemizi güzel bir tesise kavuşturacağız" diye konuştu.

Terme Park Projesi'nin sadece bir sosyal tesis değil aynı zamanda her yönüyle bir yaşam alanı olarak tasarlandığına dikkat çeken Başkan Kılıç, "Günde yaklaşık 18 bin aracın kullandığı Samsun-Ordu karayolu üzerinde bulunan projemizin birkaç ayağı olacak. Pide Evimiz ve yaşam alanımız tamamlandıktan sonra spor alanları ve kültür alanlarını içinde barındıracak 2'nci etap çalışmalarımız başlayacak. Önümüzdeki baharda bu alanı inşallah hizmete açacağız. İlçemize şimdiden hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

İlçenin önemli bir eksikliğinin giderildiğini ifade eden Terme Kaymakamı Metin Maytalman ise “İlçemizin en meşhur markaları arasında yer alan Terme pidesinin tanıtımına büyük katkı sağlayacak böyle bir tesisin kazandırılması çok önemli. Yaşam alanı ile böyle bir tesis Terme'ye prestij katacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Pide Evi için düzenlenen temel atma törenine ayrıca Terme TSO Başkanı Ahmet Ekmekçi, MHP İlçe Başkanı Hüseyin Yüksel, Terme Müftüsü Ömer Ergül, belediye meclis üyeleri, kurum müdürleri, muhtarlar, şirket temsilcileri, iş adamları ve vatandaşlar katıldı.