Terme'de 29 Ekim kutlamaları başladı

Samsun Terme'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çelenk sunma töreniyle başladı.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi. Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen törene Terme Kaymakamı Metin Maytalman, Belediye Başkanı Ali Kılıç, Cumhuriyet Savcısı Fatih Demirata, kamu kurum ve siyasi parti temsilcileri, protokol üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

28 Ekim tarihinde başlayan kutlamalar kapsamında Terme Kaymakamlığı ve Terme Belediyesi Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi.