Terme'de 600 araç dezenfekte edildi

Samsun'da Şoförler ve Otomobilciler Odası'na bağlı öğrenci ve yolcu taşıyan servisler, minibüsler ve taksiler korona virüsüne karşı önlemler kapsamında dezenfekte edildi.

Samsun'un Terme ilçesinde korona virüsü salgınına karşı Şoförler ve Otomobilciler Odası'na bağlı 600 adet C, M ve T plakalı araç, kurulan araç dezenfekte alanı içerisinde yetkili firma tarafından ilaçlandı. Çin'de ortaya çıkarak tüm dünyaya yayılan korona virüsüne karşı Türkiye'de her alanda salgınla mücadele çalışmaları sürüyor. Korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında Terme Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından, öğrenci ve yolcu taşımacılığı yapan otobüs, minibüs ve taksiler dezenfekte edildi. Dezenfekte çalışmalarında kullanılan ilaçların Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı ürünler olduğunu ifade eden Terme Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Şuayip Akbulut, “Eğitim öğretime ara verilmesine rağmen odamız üyelerinin araçlarını dezenfekte ettirdik. Bugün 300 adet C plakalı, 200 adet M plakalı ve 76 adet T plakalı olmak üzere 600'e yakın aracı dezenfekte ettik” dedi.

Korona virüsünden her gün insanların öldüğüne dikkati çeken Başkan Şuayip Akbulut, “Ekmeğini aracından kazanan şoför üyelerimizi ve vatandaşlarımızı böyle tehlikeli bir virüsle savunmasız bırakamazdık. Toplum olarak elimizden geldiğince hijyenik olmaya ve devletimizin de bizden istediği gibi evlerimizden çıkmamaya özen göstermeliyiz. Bugünden itibaren toplu taşıma araçlarımız dezenfekte edilmiş olarak hizmet vermeye hazır konumdadır” ifadelerini kullandı.