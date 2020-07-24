Terme'de Ayasofya heyecanı

Terme Belediyesi tarafından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması nedeniyle cuma namazı çıkışı vatandaşlara Osmanlı şerbeti ikram edildi.

Danıştay'ın kararının ardından 86 yıl aradan sonra bugün kılınan cuma namazı ile ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışı tüm yurtta olduğu gibi Terme'de de sevinçle karşılandı.

İlçedeki Tarihi Pazar Camisi'nde kurulan stantta Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması nedeniyle Terme Belediyesi tarafından cuma namazı sonrası vatandaşlara Osmanlı Şerbeti ikramı yapıldı. Terme Belediyesi Başkanvekili Cem Devranlı, Başkan Yardımcısı Kemal Alemdar ve AK Parti Terme İlçe Başkanı İbrahim Ar şerbet ikramına katılarak, vatandaşların Ayasofya Camii sevincine ortak oldu.

Başkan Kılıç'tan Ayasofya mesajı

Geçirdiği ameliyat nedeniyle Ayasofya Camii'nin açılış heyecanı hasta yatağında yaşayan Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, gönderdiği mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bir asırdır müze olan, peygamber müjdeli komutan Fatih Sultan Mehmet'in emaneti, büyük fethin en büyük sembollerinden biri olan manevi mirasımız Ayasofya'da, 86 yıl sonra cemaatimizle beraber ibadetimizi gerçekleştirmenin sevincini yaşıyoruz. Şükürler olsun biz bu kutlu güne kavuşturana.

Ayasofya'nın ibadete açılıp aslına dönmesiyle Cuma Namazını burada eda eden bütün vatandaşlarımızın coşkusunu derinden hissediyor, bu tarihi ana şahitlik etmekten dolayı büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Gün artık yere basma değil, alınları secdeye koyma günüdür. Ecdadımızın emaneti Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi Tüm milletimize hayırlı uğurlu olsun. 86 yıl sonra bizlere bu coşkuyu yaşatan, bu kutsal emanete ve daha nice emanetlerimize sahip çıkan liderimiz, Cumhurbaşkanımız, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bu kutlu gün milletimize ve tüm İslam âlemine hayırlı olsun."