Terme'de düğünlere korona denetimi

Samsun'un Terme ilçesinde, İçişler Bakanlığının Kovid-19 vakalarını önlemek için yayınladığı genelge çerçevesinde ilçe genelinde denetim yapıldı.

Terme Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Emniyet, Jandarma, Sağlık ve Tarım Müdürlüklerine bağlı ekiplerle birlikte korona virüsü tedbirleri kapsamında düğün salonları denetledi. Uygulamada, maske, fiziki mesafe, masa düzeni ve mesafeleri, masalarda el dezenfektanı bulundurma, hijyen kuralları, organizasyona katılan misafirlerin salon girişinde ateş ölçümü gibi tedbirler yerinde kontrol edildi.

Tedbirlere ve kurallara uyalım

Halkın sağlığı için denetimlerin ilçe genelinde aralıksız devam edeceğini dile getiren Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Düğünler korona virüsle mücadelede en hassasiyet göstermemiz gereken etkinliklerdir. Farklı bölgelerden bir araya gelen insanlar düğünlerde bir arada bulunmaktadır. Mutluluğumuzu hüzne dönüştürmemek üzere lütfen tedbirimizi alalım. Salgın hastalıkla mücadele için önemli olan maske takmak, sosyal mesafeyi korumak ve temizlik hususlarına mutlaka riayet edelim. Salgın tehlikesi geçmiş değil, rehavete kapılmadan tedbirimizi alalım. Bu denetimler salgınla mücadelemizin devam ettiğini insanlarımıza hatırlatıyor, Korona virüsle mücadeleye karşı toplumda bir farkındalık oluşturmak üzere sahada olduğumuzu bildirmek istiyoruz. Bu vesileyle, bütün vatandaşlarımızı hem toplum sağlığı hem de bireysel sağlığımız için kurallara uymaya davet ediyoruz" dedi.