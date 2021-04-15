Terme'de fırınlara Ramazan denetimi

Terme'de Ramazan ayında vatandaşların en çok ilgi gösterdiği yerler arasında fırınlar, zabıta ekiplerince denetim altına alındı.

Terme Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırınlarda Ramazan denetimi gerçekleştirdi. İlçe genelinde Ramazan ayı münasebetiyle ekmek, pide ve diğer unlu mamullerin üretimini yapan işletmeler zabıta ekiplerince gramaj ve hijyen denetimine tabi tutuldu. Fırınlarda özellikle çalışanların temizliği, imalathane ve satış yerlerinin temiz olup olmadığı, istenilen şartlara uyulup uyulmadığı hususunda kontroller yapan zabıta ekipleri, kontrol esnasında eksiklik tespit edilen işletmelerin sahiplerine var olan bu eksikliklerini gidermeleri konusunda uyarılarda bulunup kurallara uyan işletmelere teşekkür etti.

Ekipler, vatandaşların kaliteli ve sağlıklı hizmet alması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerin Ramazan ayı boyunca sıklıkla sürdüreceklerini belirtiler.