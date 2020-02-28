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Terme'de iş yeri yangını

Samsun’un Terme ilçesinde bir bakliyat dükkânında çıkan yangın maddi zararla atlatıldı.

Samsun'un Terme ilçesinde bir bakliyat dükkânında çıkan yangın maddi zararla atlatıldı.


Alınan bilgiye göre, Terme Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bakliyat dükkânında saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın esnasında kapalı olan dükkânda kimse bulunmazken çevredeki vatandaşlar olayı 110 itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve polis ekipleri sevk edildi.


İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrasında yangının elektrik kontağından çıktığı tespit edildi. Yangında iş yerinde maddi zarar oluştu.

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