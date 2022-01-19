Terme'de istihdam seferberliği

Terme Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü arasında 'Hayat boyu öğrenme' kapsamında mesleki ve teknik eğitim kursları ayrıca kültürel, sportif alanları kapsayan işbirliği protokolü imzalandı.

Belediye binasında gerçekleştirilen imza töreninde Terme Kaymakamı Metin Maytalman, Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Terme İlçe Milli Eğitim Müdürü Özer Ersoy ile Terme İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Halil Seyrekli protokolü imzalayarak hayata geçirdiler.

“Nitelikli eleman açığı kapanacak”

İlçede istihdamı artırmak ve meslek sahibi olmak isteyen gençlerin önünü açmak için meslek edindirme kurslarına önem verdiklerini ifade eden Başkan Ali Kılıç, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünü yaptığı mesleki eğitim seferberliğine katkı olarak biz de genç nüfusun istihdam edilmesi ve istihdam açığı olan meslek gruplarında gençlerimizin becerilerini geliştirebilmesi için Terme Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü arasında 'Hayat Boyu Öğrenme' projesi kapsamında mesleki ve teknik eğitim kursları ayrıca kültürel, sportif alanları kapsayan işbirliği protokolü imzaladık. Birbirinden farklı alanlarda açacağımız kurslarla ilçede istihdam açığı olan iş kollarına nitelikli eleman sağlamayı planlıyoruz. Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Çiğdem Karaaaslan, Samsun Milletvekillerimiz Fuat Köktaş, Yusuf Ziya Yılmaz, Orhan Kırcalı, Ahmet Demircan ve AK Parti İl Başkanlığımızın da büyük destek verdiği istihdam seferberliğine biz de Terme Belediyesi olarak tam destek veriyoruz” dedi.

'Hayat boyu öğrenme' projesi kapsamında mesleki ve teknik eğitim kurslarının yanı sıra kültürel, sportif alanları kapsayan işbirliği oluşturacaklarına dikkat çeken Başkan Kılıç, şunları söyledi:

“Sadece istihdama yönelik meslek kursları değil, Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) sınavlarına katılacak öğrencilerimiz ayrıca askeri personel olmak isteyen gençlerimiz için de ücretsiz antrenman programı ve kurslarımız olacak. Bu yıl ilimizde TEKNOFEST 2022 kapsamında gerçekleştirilecek tüm organizasyonlara ilçemizden katılacak öğrencilerimize ve gençlerimize tam destek vermeye devam edeceğiz.”