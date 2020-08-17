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Terme'de jandarmadan operasyon

Samsun’un Terme ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 16 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Samsun'un Terme ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 16 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kom Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce Terme İlçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte yapılan operasyon ile gerçekleştirilen arama neticesinde, 16 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.


Konu ile ilgili olarak Terme Savcılığınca, bir şahıs hakkında başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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