Terme'de kantinlere denetim

2019-2020 eğitim-öğretim sezonunun başlamasının ardından kontrollerini sıklaştıran Terme Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe sınırları içerisinde bulunan ilkokul, ortaokul ve liselerde bulunan kantinlerde denetimlerini sıklaştırdı.

Sıkı denetim

Denetimlerde yeni yönetmelikler hakkında bilgi veren ekipler, hijyen, ürünlerin son kullanma tarihleri, sağlıklı gıda maddesi satışı konusunda denetim yaparken, Sağlık Bakanlığı'nca satışı yasaklanan gıdalar, şeker, çikolata gibi ürünlerin ve kırmızı gruba giren gazlı içecek satışlarını kontrol etti.

Okul önlerinde aşırı hız önlemi

Ayrıca okul önlerinde aşırı hız yapılmasını önlemek için okul müdürlerinden ve ilçe milli eğitim müdürlüğünden gelen talepleri değerlendiren Terme Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin güvenliği için okul güzergahlarında hız kasisleri yaptı.