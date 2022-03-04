Terme'de KDV denetimi

İş yerlerini mercek altına alan ekipler ilçedeki gıda ürünleri satış noktalarını tek tek denetledi.

Temel gıda maddelerinde yapılan KDV indiriminin ardından harekete geçen Terme Belediyesi zabıta ekipleri Samsun Ticaret İl Müdürlüğü personelleri ile birlikte marketlerde KDV denetimi yaptı.

Özellikle büyük marketler ve zincir marketleri mercek altına alan ekipler, fiyatlarda düşüş olup olmadığı, KDV indiriminin ürünlere yansıtılıp yansıtılmadığı yönünde denetimlerine devam etti. Rafları tek tek inceleyen zabıta ekipleri, hem ürün fiyatlarının KDV indirimine uygun olup olmadığını hem de ürün etiketlerinin etiket yönetmeliğe uygun olarak takılıp takılmadığını kontrol etti.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için denetimlerini büyük bir titizlikle yapan ekiplerimiz, raflarda bulunan ürünleri kasa ile karşılaştırarak farklılıklar olup olmadığını da denetledi. Kurallara uymayan işletmelere genel yasal işlemler uygulayan ekiplerimizin denetimleri artarak devam edecek" dedi.