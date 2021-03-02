Terme'de korona denetimleri arttırıldı

Türkiye genelinde vaka sayılarının artmasıyla birlikte Terme Belediyesi zabıta ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında pazar yerlerini denetledi. Vatandaşları, korona virüse karşı korumak, maske ve sosyal mesafe gibi tedbirlerin uygulanmasını sağlamak için ilçede bulunan tüm pazar yerlerinde denetim yapan Terme Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara ve pazar esnafına maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması yönünde anonslar yaparak, vatandaşlara uyarıda bulunuyor.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, pazar alanlarındaki denetimlerin sürdüğünü ifade ederek, “Pazar yerlerinin giriş ve çıkışlarına belediyemiz tarafından koyulan dezenfektan aparatı da vatandaşlarımıza hijyen bakımından önlem almasına yardımcı oluyor. Hemşerilerimizin pazar alışverişlerini daha sağlıklı, hijyenik ve güvenli ortamda yapmaları için çalışmalarımızı ve denetimlerimizi taviz vermeden sürdüreceğiz. Bu denetimlerimizi halkımızın sağlığı için yapıyoruz. Bugüne kadar kurallara gösterdikleri hassasiyet için hemşerilerime teşekkür ediyor, aynı hassasiyetin devam etmesini bekliyoruz" dedi.

Ayrıca, Terme Belediyesi zabıta ekipleri ve Büyükşehir Belediyesi Ölçü Tartı Ayarları Grup Amirliği'yle birlikte pazarcı esnafının terazilerini de denetleyerek, mühür zamanı gelmiş terazilerin kontrolleri, ayar kontrolleri gibi işlemleri gerçekleştirdi.