Terme'de korona virüsü denetimi

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen “Kovid-19" tedbirleriyle ilgili genelge kapsamında Terme Kaymakamlığı ve Terme Belediyesi tarafından ilçe genelinde denetimler yapıldı.

Samsun'un Terme ilçesinde, korona virüs ile mücadele kapsamında virüsün yayılma ve bulaşma hızının artması, vaka sayısının önüne geçilmesi yönünde İçişleri Bakanlığının genelgesine istinaden Terme Kaymakamlığı ve Terme Belediyesi tarafından kurulan denetim ekiplerince lokanta, restoran, kafe, market, berber ve kuaför salonları ve iş yerleri ve sokaklarda maske, mesafe ve hijyen denetimleri yapıldı.

Terme Kaymakamı Murat Zadeleroğlu ve Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın bizzat katıldığı denetimlerde sosyal mesafeye ve maske eldiven kullanımına dikkat edilmesi, çalışanların ve müşterilerin ürünlere asgari düzeyde temas etmeleri ve iş yerlerinde hijyen kurallarına uyulması konularında bilgilendirme ve uyarılarda bulunuldu.