Terme'de "kütüphane" seferberliği

Samsun'un Terme ilçesinde başlatılan 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' kampanyası, ilçedeki hayırseverlerden büyük ilgi görüyor.

Türkiye genelinde olduğu gibi Samsun'un Terme ilçesinde başlatılan 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' kampanyasına ilçe halkı büyük ilgi gösteriyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında son olarak Atalay Koç adlı hayırsever vatandaşın babası Alaattin Koç adına yaptıracağı kütüphanenin protokolü imzalandı. Kaymakamlıkta gerçekleştirilen ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Özer Ersoy'un da hazır bulunduğu törende Kaymakam Metin Maytalman, yurt dışında bulunan hayırsever Atalay Koç'u temsilen Ayhan Yetim ile birlikte Hafız Mehmet Niyazi Kasapoğlu İmam Hatip Ortaokulu'na yaptırılacak Alaattin Koç Kütüphanesi'nin protokolünü imzaladı.

Kaymakam'dan Termeli vatandaşlara teşekkür

Kaymakam Metin Maytalman, hayırsever aileyi kutlayarak, "Bir ülke milli eğitiminde ne kadar başarıya ulaşırsa o kadar kalkınır, gelişir, büyür ve tüm insanlarıyla birlikte geleceğe çok daha umutla ve güvenle bakar. Bu bilinç içerisinde çocuklarımızın okullardaki eğitimlerini daha da geliştirecek kütüphane seferberliğimiz ülke genelinde devam ediyor. Terme ilçemizde bu kampanyaya verilen destek hepimizi son derece memnun ediyor. Katkı verenlere, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

"14 okulumuz kütüphaneye kavuşacak"

İlçe Milli Eğitim Müdürü Özer Ersoy ise "Kampanya kapsamında 14 okulumuzu kütüphaneye kavuşturacağız. Bakanlığımızın donatım ve kitap desteği verdiği kampanyaya hayırsever hemşerilerimizin yakın ilgisi sürüyor. Bağış çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Aralık ayı sonuna kadar tüm okullarımızı kütüphaneye kavuşturmuş olacağız" diye konuştu.

Müdür Özer Ersoy, cuma günü de protokolleri daha önce imzalanan Atatürk İlkokulu ile Yeni Mahalle İlkokulu'nun kütüphanelerinin törenle hizmete açılacağını sözlerine ekledi.