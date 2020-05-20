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Terme'de mezarlıklara bayram bakımı

Terme Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Ramazan Bayramı öncesi mezarlıklarda temizlik ve çevre düzenleme çalışmaları devam ediliyor.

Terme Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Ramazan Bayramı öncesi mezarlıklarda temizlik ve çevre düzenleme çalışmaları devam ediliyor.


Korona virüs salgını nedeniyle tüm ülkede olduğu gibi Terme'de de 4 gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle her arife ve bayram günü vatandaşlar tarafından yapılan mezarlık ziyaretleri bu bayram gerçekleştirilemeyecek. Ancak, Terme Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bu yıl da ilçe merkezindeki tüm mezarlıklarda temizlik ve çevre düzenlemelerine aksatmadan devam ediyor.



“Vatandaşlarımızın içi rahat olsun”


Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Bu yıl salgın nedeniyle olağanüstü bir süreç yaşıyoruz. Her bayram gerçekleştirdiğimiz mezarlık ziyaretlerimizi sokağa çıkma yasağı nedeniyle bu bayramda yapamayacağız. Ancak, hemşerilerimizin yürekleri müsterih olsun. Onlar ahirete intikal etmiş yakınları için dualarını evlerinden etsinler. Biz mezarlıklarımızda gerekli temizlik ve çevre düzenlemelerini her zaman olduğu gibi aksatmadan yapmaya devam ediyoruz. Bu bayram mezarlıklar bizlere emanet. İleride güzel günlerde yeniden buluşacağız" dedi.

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