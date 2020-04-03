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Terme'de motosiklet kazası: 1 yaralı

Samsun’un Terme ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'un Terme ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı.


Terme Yalı Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü geçirdiği trafik kazasında yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Ordu - Samsun karayolunda seyir etmekte olan motosiklet sürücüsü Celal Kumcu (60) direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan motosiklet yol kenarındaki kaldırıma çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Servis ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada yaralanan Celal Kumcu, sağlık ekiplerince Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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