Terme'de okullar LGS'ye hazır

Terme Belediyesi korona virüsü (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 20 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek LGS öncesinde ilçede sınavın yapılacağı 17 okulda temizlik ve dezenfekte çalışması yaptı.

Tüm alanlar dezenfekte edildi

Okullarda kapı kollarından masa ve sıralara kadar dezenfekte edilen sınıflar, sınav günü tekrar açılmak üzere giriş çıkışlara kapatıldı. Belediye ekipleri ayrıca, çocuklarını sınava getirecek velileri de unutmayarak okul bahçelerini dezenfekte etti. Haftaya üniversite sınavlarının yapılacağı okullar da belediye ekiplerince yeniden dezenfekte edilerek sınava hazır hale getirilecek.

“Okullarda gerekli çalışmaları yaptık”

Sınava girecek olan öğrencilere başarılar dileyen Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Öğrencilerimizin ve velilerimizin içi ferah olsun. Terme Belediyesi olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte Terme'de sınavın yapılacağı tüm okullarda gereken tedbirleri aldık. Okullarımızın içini, dışını ve bahçesini temizleyerek dezenfekte ettik. Öğrencilerimiz sadece girecekleri sınava odaklansınlar. Hem Liselere giriş sınavına hem de önümüzdeki hafta sonu gerçekleştirilecek olan üniversite sınavlarına girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.