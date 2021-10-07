Terme'de okullarda aşı seferberliği

Samsun'un Terme ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü ile Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde 'Tedirgin Olma Aşı Ol, Aşı Korur' kampanyası düzenlendi.

Terme'de Sağlık Müdürlüğü'nün İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliğinde düzenlediği 'Tedirgin Olma Aşı Ol, Aşı Korur' kampanyası okullarda devam ediyor. Kampanya kapsamında son olarak Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, sağlık ekiplerinin okula gelerek yaptığı uygulamada Kovid-19 aşılarını oldu. 1 öğretmen ve 40 öğrencinin aşılandığı uygulamayı yerinde inceleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Özer Ersoy, "Öğretmen ve öğrencilerimize duyarlılıkları için teşekkür ediyorum" dedi.

Dünyanın yaklaşık 2 yıldır kıskacında bulunduğu salgından kurtulmanın en önemli yolunun aşı olmaktan geçtiğini belirten Müdür Ersoy, "Bu nedenle ilçemizde düzenlediğimiz 'Tedirgin Olma Aşı Ol, Aşı Korur' kampanyasını son derece önemsiyoruz. Öğrencilerimizin ve eğitimci meslektaşlarımın kampanyamıza karşı olumlu ilgisi hepimizi memnun ederken salgına karşı insanlığın galip geleceğine dair umudumuzu da diri tutmuştur" diye konuştu.

İlçe genelindeki okullarda aşı kampanyasının başarıyla sürdürüldüğünü de açıklayan Özer Ersoy, "Sağlık personeline ayrıca özverileri çalışmaları nedeniyle teşekkür borçluyuz" şeklinde konuştu.