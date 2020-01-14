Terme'de pazarlar denetim altında

Terme Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçede bulunan semt pazarlarının standart niteliklere kavuşturulması, pazar esnafı ile vatandaşın daha iyi şartlarda buluşturulması amacıyla kontrollerini aralıksız sürdürüyor.

Denetimler sürüyor

Çalışmalarını titizlikle yürüttüklerini ifade eden Zabıta Müdürü Erhan Gül, "Pazarlarımızda fiyat etiketi denetimi yapan zabıta ekiplerimiz ayrıca, esnafımızın pazar yerlerini düzen ve tertip içinde kurması için çizgi kontrollerini de sürdürüyor. Vatandaşlarımızın rahat rahat alışveriş yapabilmesi için sınır ihlallerine izin vermiyoruz. Ekiplerimiz, Termelilerin gönül rahatlığı ile alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız devam edecek" dedi.

Kapalı pazar uzatıldı

İlçedeki kapalı pazar alanında esnaf mağduriyetlerini gidermek için Fen İşleri Müdürlüğünün katkılarıyla yeni tente inşa edildiğini de ifade eden Zabıta Müdür Gül, "Yeni demir tentelerimizle alanımızın kapatılması ile hem esnafımız hem de vatandaşlarımız daha rahat edecek" diye konuştu.

İşgaliye ücretine zam yok

Pazar yerlerinde işgaliye ücretlerine zam yapıldığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Müdür Gül, "04 Aralık 2015 tarihli ve 59 sayılı Terme Belediye Meclisi kararıyla alınan pazar yeri işgal ücretinin beher metrekaresi 2 Lira olarak belirlenmiş olup, halen 2015 yılında alınan ücret tarifesi uygulanmaktadır. Komşu ilçelerimizde 3 ila 5 lira arasında olan işgal ücreti beher metrekare ücreti ilçemizde 2 liradır" şeklinde konuştu.