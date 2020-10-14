Terme'de servis araçları dezenfekte edildi

Eğitim-öğretim yılında 12 Ekim'den itibaren yüz yüze eğitimin başlamasıyla beraber Terme'de öğrenci servisleri ve taksiler dezenfekte edildi. Özellikle öğrenci taşımacılığında korona virüs salgınına karşı daha duyarlı olduklarını dile getiren Terme Şoförler Odası Başkanı Şuayip Akbulut, pandemi sürecinde öğrencilerin öncelikleri olduğunu kaydetti.

Toplam 400 servis aracının ve taksinin dezenfekte işlemlerinin yetkili özel firma tarafından gerçekleştirildiğini belirten Başkan Akbulut, “2020-2021 eğitim/öğretim yılında yüz yüze eğitimin başlamasıyla beraber odamız araçlarını dezenfekte ettirdik. Pandemi süreci nedeniyle aldığımız tedbirler kapsamında iki koltuktan biri kullanılmayacak. Öğrencilerimiz serviste sürekli aynı koltukta taşınacak. Başka koltuğa oturamayacak. Tüm araçlarımızda el dezenfeksiyonları olacak. Maskesiz öğrenci taşınmayacak. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda özverili bir şekilde çalışarak öğrencilerimizin sağlıklı sıhhatli şekilde taşınmasını sağlayacağız” şeklinde konuştu.

Şoförler Odası Başkanı Akbulut, ilçedeki okul servislerinin gerekli korona virüs tedbirlerini aldıklarını ifade ederek, “Tüm planlamalar yapıldı. Öğrencilerimizi sağlıklı ve güvenli bir biçimde taşımak adına bu çalışmalar yapılıyor. Tüm öğrencilerimizin ve velililerimizin bu süreçteki eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diliyor, en kısa sürede normal sürece dönme temennisinde bulunuyoruz” dedi.