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Terme'de sosyal mesafeli 23 Nisan

TBMM’nin açılışının 100.

TBMM'nin açılışının 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Terme'de sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek, sade bir çelenk töreni düzenlendi.


Terme'de TBMM'nin açılışının 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 15 Temmuz Milli İrade Meydan ve Cumhuriyet Meydanı'nda korona virüs tedbirleri kapsamında sade bir tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören, Atatürk Anıtı'na sunulan çelenkle sona erdi.


Törene, İlçe Kaymakamı Murat Zadeleroğlu ve Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın yan sıra protokol üyeleri katıldı.

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