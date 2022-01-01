İhlas Haber Ajansı

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Terme'de trafik kazası: 1 yaralı

Samsun’un Terme ilçesinde kaygan zeminde kontrolden çıkan otomobil kaza yaptı.

Samsun'un Terme ilçesinde kaygan zeminde kontrolden çıkan otomobil kaza yaptı. Kazada araç sürücüsü yaralandı.


Kaza, Terme'nin Yalı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu karayolunda seyir etmekte olan 34 ND 4124 plakalı otomobil sürücüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde direksiyon hâkimiyetini kaybederek refüje çarptı. Kazada yaralanan araç sürücüsü 112 acil servis ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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