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Terme'de uyuşturucu operasyonu

Samsun’un Terme ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Samsun'un Terme ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde, Özel Harekat Şube Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla Terme ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 90 polis ve 2 narkotik dedektör köpeğinin de katıldığı operasyonda, 464 şahıs, 17 iş yeri, 7 okul, 11 park ve 138 araç kontrol edildi. Yalı Mahallesi'nde basit yaralama suçundan aranan İ.Y. isimli şahıs yakalandı. Fenk Mahallesi'nde K.Ş. isimli şahıstan 1 paket esrar maddesi, İ.Ö. isimli şahıstan 72 kapsül uyuşturucu madde etkisi doğuran sentetik ecza, H.A.'dan 1 paket esrar maddesi elde edildi.


Gözaltına alınan şahıslar Terme İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

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