Terme'de yeni bulvara ilk kazma vuruldu

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Samsun Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Metin Köksal ile birlikte yapımına başlanan 25 metrelik bulvar yolunda incelemelerde bulundu. Yeni Terme'nin ilk projesinin başladığını ifade eden Başkan Kılıç, "Bugün Bismillah diyerek Terme'nin çevresini geliştirecek, çehresini değiştirecek en önemli projeye Samsun Büyükşehir Belediyemizle birlikte ilk kazmayı vurduk. 25 metrelik bulvar yolumuza başladık. Bitirdiğimizde Termemiz eskisinden daha farklı, çehresi değişmiş, gelişmiş ve potansiyeline kavuşmuş bir ilçe olacak. Rabbimden kazasız belasız projeyi bitirmeyi nasip etmesini diliyorum. Şehrimize, hemşehrilerime hayırlı olsun. Yeni Terme için vira Bismillah" dedi.

Şehircilik konsepti değişecek

Yeni bulvarın ilçenin trafik sorununu büyük ölçüde çözüme kavuşturacağını vurgulayan Başkan Kılıç, “Yeni bulvar yolumuz tamamlandığında ilçenin şehircilik konsepti değişecek. Modern ve güzel hale gelecek, çağ atlayacak. Terme'yi yeniden inşa edeceğiz. ilçemiz genişleyecek. Yeni imar alanları ile modern konutlar inşa edilecek. Ayrıca ilçemizin trafik sorunu da çözüme kavuşacak. Bu projemiz için desteklerini esirgemeyen başta Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir olmak üzere Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanımız Metin Köksal'a teşekkürlerimi sunuyorum diye konuştu.

4,5 kilometre uzunluğunda olacak

Yeni hastane kavşağından başlayarak, Fenk, Yenimahalle ve Çay Mahallelerini birbirine bağlayacak 25 metrelik yeni bulvar yolu, Gülkent Sitesi Kavşağı'ndan Samsun-Ordu karayoluna çıkacak. Bulvarın toplam uzunluğu 4,5 kilometre olacak.