İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Terme'de Zafer Bayramı kutlandı

Terme’de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’nci yıl dönümü törenle kutlandı.

Terme'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'nci yıl dönümü törenle kutlandı.


Samsun'un Terme ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Tören hazırlıkları sabah saatlerinde yapılırken, polis ekipleri Cumhuriyet Anıtı çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Törende Kaymakam Murat Zadeleroğlu, Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç ve askeri personel, Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.


Törene ayrıca Cumhuriyet Başsavcısı Habibullah Keser, ilçe emniyet müdürü, jandarma komutanı ve bürokratlar katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.