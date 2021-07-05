Termeli minikler geleceğe kulaç atıyor

Samsun'un Terme ilçesinde “Geleceğe Kulaç Atıyoruz Projesi” kapsamında ilkokul öğrencilerine yönelik ücretsiz yüzme kursları başladı.

Yüzme sporunun çok küçük yaşlardan itibaren ileriki yaşlara kadar rahatlıkla yürütülebilen bir spor olduğundan hareketle Terme Belediyesi, Terme Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliği ile "Terme ile Geleceğe Kulaç Atıyoruz" sloganıyla Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda ilkokul öğrencilerine yönelik ücretsiz yüzme kursları başladı.

Başkan Kılıç'tan projeye tam destek

Kursun ilk günün de minik öğrencilerle bir araya gelerek heyecanlarına ortak olan Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Geleceğe Kulaç Atıyoruz Projesi ile öğrencilerimizin sporla tanışmaları, yaz boyunca aktif olarak spor yapmaları, spora karşı olumlu tutum geliştirmeleri açısından önemli bir proje olduğunu düşünüyorum. Projeyle ayrıca öğrencilerimizin sorumluluk duygusu, planlı çalışma ve doğru karar verebilme yetilerinin gelişmesini, yetenekleri ölçüsünde spor yapabilmelerini, kötü alışkanlıklardan korunabilmelerini, sağlıklı bir beden ve ruh haline sahip olabilmelerini ve olumlu kişilik özellikleri gösterebilmelerini hedefliyoruz. Bu nedenle belediye olarak projeye tam destek veriyoruz. Projemizin sadece öğrenciler boyutunda değil ilçe geneline yayılması için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

805 öğrenci kayıt yaptırdı

805 öğrencinin kayıt yaptırdığı kursta miniklerin heyecanının kendisini de heyecanlandırdığını ifade eden Başkan Kılıç, “805 öğrencimizin kayıt yaptırdığı kursumuzda miniklerimizin heyecanı bizi de heyecanlandırdı. Bu projeyi ilçe geneline yaymak için çalışmalarımıza hız verdik. İnşallah bu tarz kurslarımızın artması ile ilçemizin adını uluslararası arenada duyuracak sporcuların yetişmesine vesile olur” diye konuştu.

Minik öğrencilerle ve velilerle bir süre sohbet eden Başkan Kılıç, tüm kursiyerlere yüzme bonesi hediye ederek, başarılar diledi.