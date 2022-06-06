Terme'nin ilk katı atık getirme merkezi açıldı

Samsun'un Terme ilçesinde ‘Katı Atık Getirme Merkezi'nde toplanan atıklar dönüştürülerek bölgedeki tek geri dönüşüm çocuk oyun alanı oldu. Karadeniz'in en önemli ikinci ‘Katı Atık Geri Getirme Merkezi'nde kâğıttan metale, elektronikten kimyasal ilaca kadar toplam 14 farklı gruptan katı atıklar toplanarak dönüştürülüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Sıfır Atık Yönetmeliği'ndeki tüm kriterleri yerine getiren Terme Belediyesi, Katı Atık Getirme Merkezi ve Geri Dönüşüm Oyun Alanı'nın açılışını gerçekleştirdi. ‘Sıfır Atık Projesi' kapsamında geliştirilen çalışma, Karadeniz Bölgesi'nin en önemli ikinci Katı Atık Geri Getirme Merkezi oldu. Terme Belediyesi aynı zamanda geri dönüştürülen materyaller ile çocuk oyun alanı inşa ederek bireylerin bilinçlendirilmesi amacıyla kapısını ziyaretçilere açtı.

Kâğıt, karton, plastik, metal, cam, ahşap, tekstil, elektronik, kurşunlu pil, floresan ve civa içeren atık, akümülatör, atık ilaç, bitkisel atık yağlar ve ömrünü tamamlamış lastikler atık merkezine toplanarak yeniden üretim süreçlerine kazandırılacak.

Hem doğayı koruyacak hem ekonomiye katkı sağlayacak

Atık getirme merkezinin açılışında konuşan Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşleri Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında bugün açılışını yaptığımız ‘Katı Atık Getirme Merkezi' ile inşallah atıkların geri dönüşümünü sağlayarak, hem doğamızı koruyacak hem de ekonomiye katkı sağlayacak. Katı Atık Getirme Merkezimiz kendine özgü konsepti ile bir ilk olacak. Böyle bir hizmeti ilçemize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız ve kıymetli eşlerinin doğaya verdiği önem ve değer bize ve projelerimize ilham veriyor. Kendilerine ilçemiz, ülkemiz ve dünya adına teşekkür ediyoruz” dedi.

Kaynakların verimli kullanılması gerektiğini vurgulayan Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, katı atıkların kaynağında ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırılacağını belirtti.

16 bin ton atık toplandı

Terme Belediyesi'nin 2021 yılında atıkların toplanmasıyla ilgili yaptığı çalışmaları sıralayan Başkan Ali Kılıç, şunları söyledi:

“2021 yılında 2 bin 870 ton ambalaj atık, 13 bin 680 ton evsel atık, 3 ton elektronik atık, 3 ton da evsel yağ atık geri dönüşüme kazandırıldı. Yine okullarda yapmış olduğumuz yarışmalar ve cadde direklerine yerleştirmiş olduğumuz atık pil kutuları sayesinde tonlarca pili toplayarak doğaya zarar vermeden geri dönüşüme kazandırdık. Sıfır atık anlayışıyla ilçemizde atık lastiklerden tekstil atıklarına kadar her türlü atığı ayrı ayrı toplayarak ülke ekonomisine katkı sağladık ve ilçemizin daha yaşanabilir olması için çaba gösterdik. 2021 yılında 40 adet atık pil kutusu, 23 adet ambalaj atık kumbarası, 66 adet kafes, 4 adet mobil atık getirme, 30 adet şişe sepet, 10 adet atık yağ kumbarası, 292 adet iç mekan sıfır atık seti, 225 adet iç mekan atık pil kutusu, 26 adet kıyafet kumbarası, 100 adet atık elektronik kutusu, 28 adet iç mekan atık yağ kutusu, 21 adet atık ilaç kutusu yerleştirildi.”

Terme'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Samsun İl Müdürlüğü'nden onay alarak faaliyete geçen atık getirme merkezinde çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüşümü mümkün atıkları ekonomiye yeniden kazandırmak adına kurulan tesiste kâğıt, metal, cam, plastik, atık pil, atık yağ, elektronik atık, atık ilaca kadar 14 grup atık kabul edilecek.

Çocuklara geri dönüşümlü oyun alanı

Atık getirme merkezinin alanına, çocukların eğlenerek öğrenebilmesi amacıyla geri dönüştürülmüş materyallerden oyun alanı inşa edildi. Oyun alanında doyasıya eğlenen çocuklar aynı zamanda yetkili kişiler tarafından atıklar ve geri dönüşüm hakkında da bilgilendirildi.

Terme Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çocuklar için açılan Geri Dönüşüm Oyun Parkı'nda çocuklara sıfır atık bilincinin önemini vurgulayacaklarını söyleyen Başkan Ali Kılıç, “İlçemizdeki tüm okullarımızı ve çocuklarımızı parkımıza davet ederek, sıfır atık ve geri dönüşümün önemini yerinde göstererek, çevre bilinci aşılayacağız” ifadelerini kullandı.

Programa ayrıca, Terme Kaymakamı Metin Maytalman, Cumhuriyet Başsavcısı Seçkin Şahan, İlçe Müftüsü Ömer Ergül, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.