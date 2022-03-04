Terme'nin marka değerleri tanıtıldı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi öncülüğünde “Yetenek Her Yerde” temasıyla düzenlenen Orta Karadeniz Kariyer Fuarı'nda Samsun'un Terme ilçesinin marka değerleri tanıtıldı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda ve Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ev sahipliğinde 6 farklı ilden yüzlerce firmayı ve binlerce öğrenci ve mezunla buluşturan Orta Karadeniz Kariyer Fuarı'ndaki (OKAF 2022) Terme standı büyük ilgi gördü.

2-3 Mart tarihlerinde düzenlenen Orta Karadeniz Kariyer Fuarı'nda Terme Belediyesi ve Terme Ticaret ve Sanayi Odası tarafından kurulan tanıtım standı binlerce öğrenci ve ziyaretçiyi ağırladı.

“Binlerce ziyaretçiyi ağırladık”

Fuar ve stant hakkında bilgi veren Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin ev sahipliğinde ve Büyükşehir Belediyemizin ana sponsorluğunda gerçekleştirilen Karadeniz Kariyer Fuarı'nda (OKAF) biz de İlçe Kaymakamlığımızın koordinesinde Terme Belediyesi ve Terme TSO olarak yerimizi aldık. İlçemizin tanıtımı amacıyla kurduğumuz standımız hem öğrencilerden hem diğer katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Binlerce kişiyi standımızda ağırladık” dedi.

“İlçemizin marka değerlerini ön plana çıkardık”

Başkan Kılıç, “Pirinci, pidesi, ticari araç satış üssü, kavak üretiminde ülke birincisi, denizi, turizmi, fındığı ve tarımsal makine üretimi ile marka şehir olan ilçemizin bu değerlerini daha da yukarı taşımak için bu fuardaydık. İlçemizi, ilimizde, bölgemizde ve ülkemizde hatta dünyada Marka Şehir yapmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. İlçemizin tanıtımı açısından çok güzel bir etkinlik oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.