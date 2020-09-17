Terme'nin önceliği OSB

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Terme'ye bir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kazandırmak için elimizi taşın altına koyacağız. Terme Belediyesi olarak, bu işin lokomotifi olmaya hazırız" dedi.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Terme Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Ahmet Ekmekçi ve Yönetin Kurulu Üyelerini ziyaret etti. TSO Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri ile ilçede yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında istişarede bulunan Başkan Kılıç, "Terme'yi hep birlikte istişare içerisinde yönetiyoruz. İlçemiz için güç birliği yaparak, sorunları birlikte çözeceğiz" diye konuştu.

“Güç birliği yapacağız”

TSO üyeleriyle meclis salonunda bir araya gelen Başkan Kılıç, "Ortak akıl vurgusuyla sivil toplum kuruluşları (STK) ile bir araya gelerek yapmak istediğimiz istişare toplantılarına pandemi süreci önüne geçti. Ancak bundan sonra müsait oldukça ilçemizdeki paydaşlarımızla bir araya geleceğiz. Güç birliği yaparak, elimizi taşın altına koyarak, hep birlikte ilçemize hizmet edeceğiz" şeklinde konuştu.

“OSB için lokomotif olmaya hazırız”

Terme'nin sanayi, tarım ve turizm potansiyelinin çok yüksek olduğuna dikkat çeken Başkan Kılıç, "İlçemize en yakın zamanda bir OSB kazandırarak, potansiyelini ortaya çıkarmak istiyoruz. Sakarlı meramızdaki bin 200 dönümlük arazi için Tarım ve Orman Bakanlığımızla görüşmelerimiz başlıyor. Terme ve Ünye'nin birlikte kullanabileceği bu bölge 2 havaalanına yakınlığı ve 2 limana olan yakınlığı ile güçlü bir lojistik alana sahip tam bir sanayi üssü olabilir. İlçemizin zaten makine sanayi ile ilgili güçlü bir geçmişi var. AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Çiğdem Karaaslan, Milletvekillerimiz Ahmet Demircan, Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, Yusuf Ziya Yılmaz ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir'in destekleriyle el birliği ile bu projeyi hayata geçirelim istiyoruz. Bu dönemde Samsun Valimiz Sayın Dr. Zülkif Dağlı da OSB bölgeleri kurma alanındaki deneyimleri ile bizim için büyük şans. İlçemiz için atılacak her adım bu şehrin önünü açmakta büyük ivme sağlayacak. Biz Terme Belediyesi olarak bu projelerin lokomotifliğini yapmaya hazırız. Artık farklı işlere imza atmalıyız. Eksiklerimizi bir an önce tamamlayarak, rotamızı hep birlikte çizelim" ifadelerini kullandı.

"Ticaretin güçlenmesi lazım"

Yapıcı yaklaşımları için Başkan Kılıç'a teşekkür eden Terme TSO Başkanı Ahmet Ekmekçi ise, "Terme'nin kalkınması için ticaretin güçlenmesi gerekli. Biz de oda olarak, bu konuda atılacak bütün adımların arkasındayız. Başkanımız Ali Kılıç'a verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz" açıklamasında bulundu.