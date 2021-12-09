Terme'nin yeni yaşam alanı için ilk kazma vuruldu

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler alanda çevre düzenlemesi ve peyzaj için çalışmalara başladı.

Terme'nin en önemli eksikleri arasında yer alan sosyal tesis ve yaşam alanı problemini çözmek için yeni projesini geçen ay kamuoyu ile paylaşan Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, proje için çalışmaları başlatarak ilk kazmayı vurdu.

Büyük bir eksik tamamlanacak

Terme'ye prestij katacak projenin startını veren Başkan Kılıç, ilçede yaşam alanı ve sosyal tesis açısından büyük bir eksiklik olduğuna dikkat çekerek, "Terme'mize yeni bir yaşam alanı ve sosyal tesis kazandırmak istiyoruz. Terme Belediyesi olarak, meslek yüksekokulu, gençlik merkezi ve yarı olimpik yüzme havuzumuzun da içine alan bölgede yeni bir yaşam alanı inşa etmek için çalışmalarımız bu hafta itibari ile başladı. Ekiplerimiz daha önceden dolgu çalışması yapılan 10 dönümlük alanda, geçiş güzergahları, kanal temizliği ve çevre düzenlemesine başladı. Söz konusu alana içinde spor, oyun, kültür ve peyzaj alanlarının bulunduğu ilçemize yakışacak bir yaşam alanı ve pide evi kazandıracağız. Terme'nin böyle bir tesise acil ihtiyacı var" dedi.

Sadece sosyal tesis değil komple bir yaşam alanı

Projenin sadece bir sosyal tesis değil yaşam alanı olarak planladığını ifade eden Başkan Kılıç, "Günde yaklaşık 18 bin aracın kullandığı karayolu üzerinde bulunan ilçemize sadece bir sosyal tesis değil, aynı zamanda bir her yönüyle bir yaşam alanı kazandıracağız. İlçemiz için inşa edeceğimiz yaşam alanı içinde Samsun-Ordu Karayolu üzerinde ilçemizin meşhur pidesinin tanıtımının yapılacağı bir pide evi inşa etmeyi planlıyoruz. Yaşam alanı içindeki bu pide evini Yap-İşlet-Devret modeli ile belediyemize külfet olmadan yapmayı planlıyoruz. İlçemizdeki işletmecilerle ön görüşmeyi yaptık. Projemiz hazır, yatırımcı arayışlarımız başladı. En kısa sürede ihale aşaması başlayacak. Çalışmaların startını verdik. En kısa sürede tamamlamayı planlıyoruz. Hemşehrilerimize ve ilçemize şimdiden hayırlı olsun." diye konuştu.