Terme'ye 'atık' malzemelerden 'çevreci' kütüphane

Samsun'un Terme ilçesindeki bir ortaokul, atık malzemeler kullanılarak oluşturulan kütüphanesiyle örnek oldu.

Samsun'da 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' isimli proje kapsamında Terme Ortaokulu Kütüphanesi, atık malzemeler kullanılarak yapıldı. Kütüphane İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit'in katılımıyla düzenlenen törenle açıldı.

2 önemli proje kütüphanede hayat buldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' ve 'Sıfır Atık' projeleri, Terme Ortaokulu'nda hizmete giren kütüphane ile hayat buldu. Kütüphane kurmak için toplanan atık malzemeler atölyelerde idareci, öğretmen ve öğrenciler tarafından işlenerek çalışmalara başlandı.

Kullanılmayan masalar, camlar, kutular

Kullanılmayan paneller, tahtalar, sıralar, masalar, demirler, kâğıtlar, camlar, kasalar, kutular, lastikler, dolaplar, kablo makaraları, ipler, tekstil malzemeleri 'Sıfır Atık' projesi kapsamında öğretmen ve öğrenciler tarafından dönüştürülerek masa, kitaplık rafı, sandalye, sehpa, aksesuar ve aydınlatma ürünleri olarak kütüphanede kullanıma uygun hâle getirildi.

Milli Eğitim Müdürü Yiğit'ten kutlama

Terme Ortaokulu'nun 'Çevreci' örnek kütüphanesi İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Celalettin Sula, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri İsmet Güner ve Rabia Aydın Dalga'nın katılımlarıyla düzenlenen törenin ardından öğrencilerin kullanımına sunuldu. İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, "Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde ülke genelinde devam eden 2 önemli projeyi tek bir çalışmada ortaya koyarak öğrencilerimize muhteşem bir kütüphane kazandıran ilçemiz milli eğitim yöneticilerini, okulumuzun değerli idareci ve öğretmenlerimizi ve çok sevgili öğrencilerimizi gönülden kutluyorum" dedi.