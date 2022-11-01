Terme'ye dev yatırım: 14,3 milyonluk şirket kuruldu

Başkan Ali Kılıç öncülüğünde CMDP çerçevesinde yürütülen Terme Makine Sanayi Ortak Kullanım Atölyesi Projesi için 22 ortaklı şirketin kurulum aşaması tamamlandı. 8,3 milyonu hibe, 6 milyonu ise eş finansman ile toplam 14,3 milyonluk yatırımla faaliyete geçen şirketle makine sanayi alanında bir marka olan ilçenin daha da güçlenmesi hedefleniyor.

Başkan Kılıç'tan açık çek: “Her zaman yatırımcının yanındayım”

Terme Kaymakamı Metin Maytalman ve şirket ortakları ile tanışma yemeğinde bir araya gelen Başkan Kılıç, "Makine sanayi alanında bir marka olan ilçemizin ihracat, istihdam, verimlilik, teknoloji ve yenilikçilik kapasitelerinin artırılması için Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) çerçevesinde başlattığımız projenin son ayağını da tamamlayarak, tamamı Termeli iş insanlarımızdan oluşan ve belediyemizin de ortağı olduğu 22 ortaklı yeni şirketimizi kurduk. Bu akşam bir tanışma ve kaynaşma yemeğinde bir araya geldik. Yaklaşık bir yıldır emek verdiğimiz projemizin en önemli ayağı tamamlandı. Birlikten kuvvet doğar anlayışı ile başlattığımız bu proje için çok gayret sarf ettik. Gayretlerimizin ve emeğimizin karşılığını aldığımızı bu akşam gördük. Terme Belediyesi olarak, ilçemizi daha da ileriye taşıyacak projeye ve böyle bir birlikteliğe öncülük etmenin gururunu yaşıyoruz. Buradan bir kez daha yatırımcılarımıza iş insanlarımıza açık çek veriyorum. Her türlü yatırımın girişimin destekçisi olmaya devam edeceğiz. Sorunları hep birlikte aşmak için mücadele edeceğiz" dedi.

Terme sanayisine dev bir yatırım kazandırdıklarının altını çizen Kılıç, “8,3 milyonu hibe, 6 milyonu ise eş finansman ile toplam 14,3 milyonluk yatırımla faaliyete geçen Terme Makine Sanayi Ortak Kullanım Atölyesi Projesi ilçemizin makine sanayisinin eksik olan birçok imkanı esnafımızın ayağına getirerek, ortak kullanımına sunacak. Makine üreticilerimiz ve sanayi esnafımız teknolojik birçok imkana daha kolay ulaşacak. Şehir dışından aldığı birçok hizmeti buradan alacak. Daha kolay ve fazla üretimin önünü açarak, ilçemizin istihdamına katkı sağlayacak. Bu projemiz ile CMDP projelerinin Türkiye'deki toplam dağıtılan bütçesi arasından yüzde 6 gibi büyük bir payını Terme'mize kazandırdık. Projemize desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İlçedeki diğer yatırım olanaklarının da değerlendirildiği program sırasında söz alan Termeli iş insanları, yeni kurulan şirketle ilçe sanayisinin ihtiyaç duyduğu bir makine ve ekipmanın sanayicilerin ayağına getirilmesinden duydukları memnuniyeti ifade ederek, "Böylesine dev bir yatırımın kazandırılmasında büyük emek veren Terme Belediye Başkanımız Ali Kılıç'a katkıları ve emekleri için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandılar.