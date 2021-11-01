Terme'ye prestij katacak proje

Terme'ye prestij katacak yeni bir projenin startını veren Belediye Başkanı Ali Kılıç, projenin içinde yer alacak pide evi için ilçede faaliyet gösteren pide salonu ve restoran sahipleri ile bir araya gelerek, istişare toplantısı gerçekleştirdi.

İlçeye yakışacak bir tesis olacak

İlçede yaşam alanı ve sosyal tesis açısından büyük bir eksiklik olduğuna dikkat çeken Başkan Kılıç, "Terme'mize yeni bir yaşam alanı ve sosyal tesis kazandırmak istiyoruz. Terme Belediyesi olarak, meslek yüksekokulu, gençlik merkezi ve yarı olimpik yüzme havuzumuzun da içine alan bölgede yeni bir yaşam alanı inşa etmek için çalışmalarımız başladı. Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz yaklaşık 10 dönümlük alanda dolgu çalışmasını tamamlamak üzere. Söz konusu alana içinde spor, oyun, kültür ve peyzaj alanlarının bulunduğu ilçemize yakışacak bir yaşam alanı ve pide evi kazandıracağız. Terme'nin böyle bir tesise acil ihtiyacı var" dedi.

Terme'nin meşhur pidesi tanıtılacak

Belediyeye değil Terme'ye bir tesis kazandırmak için yola çıktıklarını dile getiren Başkan Kılıç, "İlçemiz için inşa edeceğimiz yaşam alanı içinde Samsun-Ordu Karayolu üzerinde ilçemizin meşhur pidesinin tanıtımının yapılacağı bir pide evi inşa etmeyi planlıyoruz. Bu nedenle ilçemizdeki pide salonu sahipleri ile bir araya gelerek, istişarede bulunduk. Yaşam alanı içindeki bu pide evini Yap-İşlet-Devret modeli ile belediyemize külfet olmadan yapmayı planlıyoruz. İlçemizdeki işletmecilerle ön görüşmeyi yaptık. Projemiz hazır, yatırımcı arayışlarımız başladı. En kısa sürede ihale aşaması başlayacak" diye konuştu.

İlçenin geleceğini planlıyoruz

Şehrin önünü açacak projelere önem verdiklerini ifade eden Kılıç, "İlçemizi genişletecek ve trafik sorunu çözecek 25 metrelik bulvar yolu projesi devam ediyor. İlçeyi sel kabusundan kurtaracak Terme Çayı ıslah projesinde önemli yol kat edildi. Terme'yi yeni bir meydana kavuşturacak Kamu kampüsü projesi için Fiskobirlik alanı alındı. Yakında bu proje ile ilgili müjdeyi de açıklayacağız. Yaşam alanı ve pide evi için projemizi hazırladık. Karadeniz'in en büyük millet bahçesini inşa etmek için etüt çalışmalarımızı tamamladık. Bunun yanında liman yanında kumsal bölgemizde bir balık restoranı çalışmamız olacak. Göz boyayacak projelerin değil Terme'nin gelecek 50 yılını planlayacak, önünü açacak projelerin peşindeyiz. Bunlar için yoğun bir mesai harcıyoruz” ifadelerini kullandı.