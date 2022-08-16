Terme'ye yeni ASM müjdesi

Terme Kaymakamı Metin Maytalman, Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üy. Muhammet Ali Oruç ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. Murat Başeskioğlu ile birlikte yapımı devam eden Terme İlçe Sağlık Müdürlüğü, 112 Acil istasyonu, aile sağlığı merkezini içerisinde barındıran hizmet binasında incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

“Kısa sürede hizmete girecek”

İncelemelerin ardından açıklamada bulunan Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Bugün İl Sağlık Müdürümüz Muhammet Bey ile birlikte içerisinde ilçe sağlık müdürlüğümüzün, 112 acil istasyonumuzun ve aile sağlığı merkezimizin bulunduğu sağlık kompleksimizde incelemelerde bulunduk. Yeni sağlık kompleksimiz kısa zaman içinde hizmete girerek, hemşehrilerimizin sağlığı adına önemli bir rol üstlenecektir” dedi.

“Yeni aile sağlığı merkezi müjdesi”

Yeni bir aile sağlığı merkezi yer arayışlarının devam ettiğini de müjdeleyen Başkan Kılıç, şunları söyledi:

“Büyüyen yenilenen ilçemize yeni bir aile sağlığı merkezi kazandırmak için yer tahsisi konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Sağlık il müdürümüzle yeni aile sağlığı merkezimizin yeri hakkında istişarede bulunduk. En kısa sürede yer tahsisini belediye olarak tamamlayarak, ilçemize yeni bir sağlık merkezi kazandırmak için çalışmalara başlayacağız. Şehir merkezinde yer alan aile sağlığı merkezlerinin dağıtılmasıyla hemşehrilerimiz kendi mahallelerine yakın bölgelerde sağlık hizmeti alabilecekler. Aile hekimlerine daha kolay ulaşabilecekler.”