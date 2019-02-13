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Terör örgütüne üye olmaktan cezası bulunan zanlı tutuklandı

Samsun’da silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan 1 şahıs, polis tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan 1 şahıs, polis tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Hizbullah Terör Örgütü ile ilgili yargılandığı Tatvan Ağır Ceza Mahkemesince 'anayasal düzeni ortadan kaldırma ve silahlı terör örgütüne üye olmaktan' suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Y.S.'ye verilen hapis cezası Bitlis Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) tarafından onandı. Hakkında yakalama müzekkeresi çıkartılan Y.S., Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Adliyesine sevk edilen Y.S., adli işlemlerin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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