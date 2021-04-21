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Terör propagandası ve Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltına alındı

Samsun’da sosyal medya hesabı üzerinden ’terör örgütü PKK’nın propagandasını yaptığı, Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği’ iddia edilen bir kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da sosyal medya hesabı üzerinden 'terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı, Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği' iddia edilen bir kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, sosyal medya hesabı Facebook'ta terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı, ayrıca Cumhurbaşkanı'na da hakaret ettiği iddia edilen G.B.(50) Samsun İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Adliyesine sevk edilen G.B. savcıya ifade verdikten sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren G.B. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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