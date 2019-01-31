Terör propagandasından ceza alan HDP'li tutuklandı

Samsun’da "silahlı terör propagandası yapmak" suçundan yargılandığı mahkemece hapis cezası alan 1 şahıs, polis ekiplerince yakalanıp tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Samsun'da "silahlı terör propagandası yapmak" suçundan yargılandığı mahkemece hapis cezası alan 1 şahıs, polis ekiplerince yakalanıp tutuklanarak cezaevine gönderildi.
"Silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılandığı mahkemece 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan HDP meclis yedek üyesi olduğu öğrenilen S.K., Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Adliyesine sevk edilen S.K., adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.