Ters ışık fotoğraf sergisi

Samsun Fotoğraf Sanatı Derneği (SAMFAD) tarafından hazırlanan ‘Işığa Karşı' adlı fotoğraf sergisi yoğun katılımla açıldı.

SAMFAD tarafından Yeşilyurt Alışveriş Merkezinde (AVM) ‘Işığa Karşı' adlı fotoğraf sergisi açılışı gerçekleştirildi. Vatandaşların yoğun katılımı ile açılan sergide 26 dernek üyesinin katkıları ile toplam 47 fotoğraf yer alıyor.

2002 yılında kurulan dernek, fotoğraf sanatının gelişerek yaygınlaşması için çalışmalarına devam ediyor. Yıllar içerisinde herkese açık olarak yenilenen konu ve içerikler ile fotoğraf eğitim seminerleri düzenlemeye devam eden dernek, aynı zamanda kendi üyelerine fotoğraf alanında geliştirme eğitimleri yapıyor. Dernek, ödülü sadece katılmak olan fotoğraf etkinlikleri ile ayın fotoğraflarını seçme yarışmaları düzenliyor.

Günümüze kadar her biri farklı temalarda olmak üzere 32 karma sergi gerçekleştiren dernek, Yeşilyurt AVM'de düzenlenen sergi ile fotoğrafta ışığın ters halini sanatseverlere sundu.

Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Şeref Aydın'ın da katılımı ile açılışı yapılan sergi, ay sonuna kadar gezilebilecek.