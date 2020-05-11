Tersakan Irmağı temizleniyor

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan ile birlikte Tersakan Irmağı yatağında oluşan bitki oluşumunun taşkın riski oluşturması üzerine yaklaşık 700 metrelik bir alanda Devlet Su İşleri Samsun 7. Bölge Müdürlüğü tarafından başlatılan temizlik çalışmalarını yerinde inceleyerek yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldılar.

Başkan Özdemir, “Irmak yatağında zaman içerisinde oluşan bitki örtüsü taşkın riski taşımakta idi. Devlet Su İşleri 7. Bölge Müdürlüğüne yaptığımız yazışmalar neticesinde dere yatağında temizliği çalışmalarına başlandı. Dere yatağının temizlenmesi hem halkımızın sağlığı hem de ilçemizin sel ve su taşkınlarına karşı korunması önemli. Ayrıca yapılan çalışmalar ile bölge daha güzel bir görüntüye sahip oluyor. Devlet Su İşleri 7. Bölge Müdürlüğümüze çalışmalarından ötürü teşekkür ediyorum” dedi.

AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda çalışmalara devam edildiğini belirterek, “İnşallah yapılacak bu çalışma ile taşkın riski ortadan kalkması ile bu bölge daha güvenli olacak” diye konuştu.