Tersine dünya: Bu evde bir terslik var

Samsun'un Canik ilçesinde açılan ‘Ters Ev' çocuklar başta olmak üzere gençlerin ve yetişkinlerin yoğun ilgisini çekiyor. Bütün eşyaların ters olduğu ev baş döndürüyor.

Meşe Orman Park alanında Canik Belediyesi tarafından açılan 'Ters Ev' ziyaretçi akınına uğruyor. Yatak odası, çocuk odası, mutfak, salon, oturma odası lavabo ve banyo gibi bölümlerden oluşan Ters Ev'in iç mimarisi oldukça dikkat çekiyor. Ziyaretçilerin ilk olarak dikkatini çeken evin dış tasarımı hemen baş dönmesi hissi yaşatıyor. Akabinde Ters Ev'in içine giren vatandaşlar çamaşır makinesi, buzdolabı, ütü masası, kanepeler, koltuklar, yemek masası ve oyuncakların yerde olması gerekirken tavanda olduğunu gördükleri anda şaşkınlık yaşıyor.

"Genellikle çocukların ilgisini çekiyor"

Renkli duvarları ve ters eşyaları ile Ters Ev'in en çok çocukların ilgisini çektiğini söyleyen sorumlu Ertuğrul Gazi Kaymaz, "Ters Evimizin geçen hafta açılışı yapıldı. Açıldığı günden bugüne kadar yoğun bir ziyaretçi akımına uğruyor. Evimiz 2 kattan oluşuyor. Alt katta yatak ve odası ve banyo var. Üst katta oturma odası, mutfak, çocuk odası bulunuyor. Televizyondan koltuğa, sandalyeden oyuncaklara bütün eşyalarımız terstir. En üst katta ise terasımız bulunuyor. Ziyaretçilerimizin yoğun ilgili ile karşı karşıyayız. Bugün ise misafirimiz çocuklardır. Çok kalabalık bir şekilde geldiler. Bu Ters Ev genellikle çocukların ilgisini çekiyor" dedi.

İlkokul öğrencileri hayran kaldı

Ters Ev'i gezmeye gelen Canik Cahit Zarifoğlu İlkokulu 2. sınıf öğrencileri de mutlu anlar yaşadı. Şaşkınlıklarını gizleyemeyen öğrenciler tüm ters eşyaları teker teker inceledi. Akabinde fotoğraf çektiren öğrenciler çok güzel zaman geçirdiklerini söyledi.