Terzi: “Türkiye'de yaklaşık 50 bin MS hastası var”

Dr. Murat Terzi, Türkiye'de yaklaşık 50 bin, Orta Karadeniz Bölgesi'nde ise 8 bin civarında MS hastası bulunduğunu açıkladı.

Multipl skleroz (MS) hastalığı hakkında bilgi veren Prof. Dr. Murat Terzi, “Multipl skleroz veya kısa adıyla MS diye adlandırdığımız hastalık, toplumlarda genel olarak az bilinen bir beyin ve omirilik hastalığıdır. Hastalar güçsüzlük, görme kaybı, dengesizlik gibi şikayetler nedeniyle günlük işlerinde zorluklar yaşayabilmektedir. Ayrıca ankisiyete, depresyon, yorgunluk, idrara sık gitme ve idrar kaçırma gibi şikayetler de yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Türkiye'de yaklaşık 50 bin, Orta Karadeniz Bölgesi'nde de 8 bin civarında MS hastası bulunmaktadır” dedi.

8. Multipl Skleroz Hasta Kampı

Samsun'da son 7 yıldır yaptıkları ‘MS Kampı' etkinliğini mevcut Kovid-19 pandemisi nedeniyle bu yıl da online olarak gerçekleştirdiklerini ifade eden Terzi, “Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde ve Samsun'da alanında deneyimli eğitmenler ile son 7 yıldır gerçekleştirdiğimiz kamplardan elde ettiğimiz deneyim ile bu yıl ‘Online Multipl Skleroz Okulu' projemiz 17-21 Mayıs 2021 tarihleri arasında Karadeniz Multipl Skleroz Derneği sosyal medya adresi üzerinden ve elektronik platformlardan gerçekleştirilmektedir. Bu alanda online planlanan proje kapsamında MS'de en güncel bilgilere ulaşma imkanı sağlanacaktır. Kovid-19 pandemisi nedeni ile evde kalmanın oldukça önemli olduğu bu günlerde fizyoterapi, psikoterapi, beslenme, oyun ve müzik gibi farklı etkinliklerin yer alacağı canlı programlara yer verilecektir. ‘Online Multipl Skleroz Okulu' projesinin başta MS hastası ve yakınları olmak üzere tüm izleyenlere katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bu proje sayesinde hastalar ve yakınları MS'i daha iyi öğrenebilecek ve MS ile olan yolculuklarında daha başarılı olacakları inancındayız. Mayıs ayının son haftası MS haftası olarak kutlanmaktadır. Biz de son 8 yıldır 19 Mayıs haftasında ve Samsun'da bu etkinliğimizi gerçekleştirmeye çalıştık. MS okulu projemizi hasta ve yakınlarının katılımı ile bundan sonraki yıllarda da pandemi izin verirse yüz yüze devam ettirme düşüncesindeyiz” diye konuştu.