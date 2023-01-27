Tescilli 'Terme pidesi' hem göze hem de mideye hitap ediyor

Samsun'un coğrafi işaretli ‘Terme pidesi' lezzetiyle mideye, görüntüsüyle de gözlere hitap ediyor.

Türkiye genelinde ilgiyle tüketilen ‘Samsun pideleri' Samsunluların her pazar günü sabahı pide yeme alışkanlığı ile Türkiye'nin geneline yayıldı. Samsun deyince akla ilk olarak Terme, Bafra ve Çarşamba pideleri geliyor. Pidelerin yapılış şekilleri değişiklik gösterse de aslında Samsun pidelerinin değişmeyen tek özelliği lezzetleri oluyor.

Terme pidesi; yumuşak ve geniş hamurunun yanı sıra pişmiş iç harcıyla vatandaşların beğenisini topluyor. Pidesinin yumuşak, kıyma harcının baharatsız olması ve yağ oranının az olması sayesinde Terme pidesini her yaştan kişi rahatlıkla yiyebiliyor. Bafra pidesi Terme pidesine göre ince, uzun ve çıtır olurken iç harcına baharat, dışına da bol miktarda tereyağı atılıyor. Çarşamba pidesi ise yumuşak ve kısa, iç harcı da genelde çiğden fırına atılıyor.

“Her pazar günü, cenaze, düğün ve etkinliklerde pide yenir”

Pide yemenin Samsun'da bir kültür olduğunun altını çizen 26 yıllık pide ustası Şerafet Gebesoy, “Terme pidesinin en büyük özelliği hamurunun sulu, geniş ve ince olmasıdır. Yumuşak ve yemesi kolay olduğundan müşterilerimiz Terme pidesini daha çok tercih ediyor. Samsun'da ayrıca Bafra ve Çarşamba pideleri de meşhur. Onlar Terme pidesine göre daha ince ve sert olduğundan biz Terme pidesini tercih ediyoruz. Bafra pidesi sert olduğundan yaşlılar yemekte zorlanıyor, genelde gençler tercih ediyor. Terme pidesinde ise böyle bir sorun yok. Genç, yaşlı herkes Terme pidesinden yiyebiliyor. Samsun'da pide bir kültürdür. Özellikle her pazar günü Samsunlular evinde hazırladıkları içleri getirerek fırına verirler. Pazar gününün yanı sıra düğünlerde, cenazelerde, davetlerde de mutlaka pide yenir” dedi.

3 ilçe pidesinin Samsun ve Türkiye'de çok tutulduğunu ifade eden Gebesoy, “Samsun'da Terme pidesi açık, kapalı, kıymalı, sucuklu, kuşbaşılı, kaşarlı, karışık ve birçok ürünle yapılıyor. Karışık pideye kuşbaşı, sucuk, pastırma, kaşar koyuyoruz. Terme pidesinin iç harcı da daha önceden pişirilmiş olarak çiğ hamura konulur. Başka yörelerde pideler çiğ kıyma ve etten de yapılabiliyor. Samsun merkezde ise çiğ harçtan yapılan pideleri pişme süresi uzadığından vatandaşlar da bizler de tercih etmiyoruz” diye konuştu.

Çarşamba, Terme ve Bafra pideleri, Samsun'un coğrafi işaretli 9 yemek ürününden 3'ünü oluşturuyor.